В Веселиново искали девушку, которая не предупредила родителей, что уехала к парню в Николаев

На Вознесещине полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю девушку. Ее нашли в течение нескольких часов, когда она направлялась в Николаев.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Утром 11 января в полицию обратилась жительница Веселиново с сообщением об исчезновении ее 15-летней дочери.

На поиск несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав полиции Вознесенского райуправления и сектора полицейской деятельности Веселиново. Девушку нашли, когда та направлялась автобусом в Николаев. По словам несовершеннолетней, она ехала к своему парню.

Полицейские провели с девушкой профилактическую беседу. А в отношении ее матери составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.