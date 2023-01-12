На Николаевщине за сутки произошло три пожара в жилье

В Николаевские области в сутки 11 января спасатели трижды привлекались к ликвидации пожаров в жилых секторах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17.16 сообщили о пожаре на улице Севастопольской в Николаеве. По прибытию пожарных установлено, что произошел пожар мусора в не эксплуатируемом доме. Ее локализовали в 17.29 и ликвидировали в 17.42 на площади 10 квадратных метров. Причина устанавливается.

О пожаре в жилом доме по улице Юности в городе Первомайск известили в 21:12. Ее локализовали в 21.34 и в 22.00 ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пожар случился из-за короткого замыкания электросети.

В 21:49 поступила информация о том, что горит перекрытие жилого дома по улице Южной в селе Шевченково Баштанской ТГ. Спасатели в 22.12 локализовали пожар и в 23.00 ликвидировали на площади пять квадратных метров. Причиной возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего от ГСЧС работало 16 человек и четыре единицы техники.