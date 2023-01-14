На Тайване в салоне самолета загорелся павербанк – пострадали двое пассажиров

Пассажиры самолета сингапурской лоукост-авиакомпании Scoot получили ожоги из-за того, что во время полета загорелся павербанк.

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на The Independent.

Двое пассажиров самолета пострадали во время рейса из Тайбэя в Сингапур. Рейс TR993 должен был вылететь из столицы Тайваня в 19:20 10 января. Павербанк вспыхнул, когда самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Тайбэя Таоюань. Произошло возгорание и задымление в одном из рядов в салоне самолета, что вызвало панику среди пассажиров. Экипажу удалось потушить пламя.

Авиакомпания сообщила, что двое пассажиров получили незначительные ожоги пальцев. Самолет пришлось вернуть в терминал, чтобы пассажирам оказали помощь.