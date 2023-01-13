В «Укроборонпроме» заявили, что новый украинский беспилотник может летать на 1 тысячу километров

Разработка украинского ударного дрона с дальностью полета 1 тысяча км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить.
Об этом сообщила представитель государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад, пишет "Интерфакс-Украина".
– На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи километров и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить сейчас ничего не можем, – сказала она на брифинге.
В октябре 2022 года концерн "Укроборонпром" дал понять, что завершает разработку ударного беспилотника.
"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу - демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства", - сообщили в госконцерне.