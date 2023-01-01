В ГСЧС рассказали детали пожара трансформатора в Николаеве

В ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что смогли не допустить распространение огня на основную часть подстанции в Николаеве, где загорелся трансформатор.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в пятницу, 13 января, на одном из объектов «Николаевоблэнерго» при включении оборудования после проведения ремонтных работ произошло возгорание, из-за чего несколько населенных пунктов региона будут временно без электроснабжения.

Сообщение о пожаре в одном из районов города Николаева поступило в Службу спасения в 11:31. К месту были направлены спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

«По прибытию было установлено, что горят конструктивные элементы электроподстанции. В 11.41 пожар локализовали, а в 12.10 ликвидировали на площади 15 кв. м, не допустив распространения огня на основную часть подстанции», – сообщили в ГСЧС.

От ГСЧС работали четыре человека и одна единица техники.