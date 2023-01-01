В Украине циркулирует восемь разновидностей «омикрона», нового штамма коронавируса не обнаружили

В Украине циркулирует восемь разновидностей ковидного штамма "омикрон", новый штамм пока не обнаружен.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает "Интерфакс-Украина".

- В Украине циркулирует преимущественно "омикрон", обнаружено восемь его разновидностей. Мы также мониторим ситуацию с появлением нового штамма, он в Украине не обнаружен, - сказал Кузин.

Комментируя тестирование на COVID-19, Кузин отметил, что в тех регионах, где идут боевые действия и большое количество воздушных тревог, количество тестирований меньше. По словам Кузина, на сегодняшний день в медучреждениях первичной медицинской помощи около 2 млн быстрых тестов на COVID-19 и "это адекватный остаток".

Прогнозируя возможные карантинные ограничения, Кузин отметил, что все ограничения перевели в режим рекомендательных и "так будет и дальше".