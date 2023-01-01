В Николаеве ремонт коллектора на Чкалова затянется на несколько дней, это место советуют объезжать

В Николаеве ремонт канализационной сети, которая проходит под проезжей частью по улице Чкалова, продлится еще не один день.

Об этом сообщили в Николаевводоканале.

Сегодня бригада водоканала уже заменила 6 метров разрушенной трубы. В течение выходных дней специалисты будут проводить разрытия и сразу устанавливать новые трубы. Сколько вообще придется поменять труб, пока неизвестно.

В работах задействовано несколько единиц спецтехники, затрудняющих движение водителям транспортных средств.

Участок улицы Чкалова от улицы 6-й Слободской в сторону улицы 3-я Слободская рекомендуют объехать параллельными дорогами.