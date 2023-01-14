В Николаевской области за сутки произошло три пожара

В Николаевской области 13 января и в ночь на 14 подразделений ГУ ГСЧС ликвидировано три пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 11.31 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре на электроподстанции в одном из районов Николаева. Ее ликвидировали пожарные 19 государственной пожарно-спасательной части в 12:10 на площади 15 квадратных метров, причина возникновения устанавливается.

В 15:19 спасателей известили о том, что по улице Урожайна в пгт Кривое Озеро Кривоозерской территориальной громады Первомайского района загорелся жилой дом. Силами пожарных пожар ликвидирован в 16:00 на площади 10 квадратных метров, предварительная причина его возникновения - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Уже ночью, в 03:14, на пункт связи спасателей поступило сообщение о возгорании в подсобном помещении на одном из предприятий в пгт Березнеговатое Березнеговатской ТГ Баштанского района. В 04:45 пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров, предварительная причина его возникновения – короткое замыкание электропроводки. От огня спасено складское помещение.

Всего от ГСЧС на тушение пожара привлекалось 3 единицы спецтехники и 12 пожарных.