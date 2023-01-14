В Литве заявили, что взрыв на газопроводе произошел из-за технических проблем

Об этом сообщает Литовское национальное телевидение.

Генеральный директор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы Нямунас Бикнюс заявил, что первоначальный обзор свидетельствует, что, скорее всего, имела место технологическая авария.

По его словам, не исключено, был поврежден один из швов на месте стыка труб.

Бальчюнас также заявил, что, по предварительным данным, версию диверсии можно исключить.

«Я не думаю, что это какие-то умышленные действия, я думаю, что это несчастный случай», - сказал он.

После взрыва на газопроводе и пожаре было эвакуировано около 80 жителей села Валакеляй, но в ночь на субботу они уже вернулись домой.

«По моему мнению, опасности нет, поскольку задвижки газопровода закручены с обеих сторон, а это значит, что в трубах нет давления, и опасности я не вижу», - сказал директор администрации Пасвальского самоуправления о Павиласе Бальчюнас.

Напомним, 13 января в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления, из- за аварии эвакуировали жителей ближайшего села.