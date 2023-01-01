Британия ввела санкции против генпрокурора Ирана из-за казни экс-заместителя минобороны

В субботу, 14 января, Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана из-за казни экс-замминистра обороны Али-Реза Акбари.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли.

«Мы привлекаем режим к ответственности за ужасающие нарушения прав человека… Сегодняшнее применение санкций к генеральному прокурору Ирана подчеркивает наше резкое осуждение смертной казни Али Резы Акбари», - говорится в сообщении.

Клеверли заявил, что именно генеральный прокурор стоит во главе применения смертной казни в Иране.

Известно, что в Иране казнили бывшего замминистра обороны , у которого нашли гражданство Великобритании. В аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении Персидской службы ВВС, Акбари сказал, что признался в не совершаемых преступлениях после пыток.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Иран не исполнять приговор и призвал к немедленному увольнению Акбари, однако этого не произошло.