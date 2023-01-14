Из-за ракетной атаки задерживается 8 поездов «Укрзалізниці»

Из-за российской ракетной атаки три рейса «Укрзалізниці» следуют с задержками более полутора часов, а еще пять рейсов задерживаются в пределах часа.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Наибольшие задержки рейсов имеют №45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 22 мин); №15 Харьков - Рахов (+1 час 35 мин); №93/94 Харьков - Хелм (+1 час 35 мин). Еще 40 поездов продолжают курсировать по графику.

Отмечается, что ситуация на вокзалах страны контролируемая. Все вокзалы со светом, в том числе и Харьковский, где самая сложная ситуация с энергоснабжением.

В пресс-службе также напомнили, что на железнодорожных вокзалах Украины открыты Пункты несокрушимости, а на больших - работают Крепости несокрушимости, где можно погреться, зарядить гаджеты и выпить чай.

Киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику.