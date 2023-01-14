Великобритания отозвала своего посла в Иране для консультаций

МИД Великобритании отзывает для консультаций посла королевства в Тегеране в связи с казнью иранскими властями бывшего замминистра обороны Алиреза Акбари, имевшего двойное гражданство.

Об этом сообщает в Twitter министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли.

«Мы призываем режим к ответу. Сегодня Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана, вызвало поверенного в делах Ирана в Великобритании и временно отозвало британского посла для консультаций. Наш ответ на действия Ирана не ограничится этим. Мы рассматриваем дальнейшие шаги», – написал Клеверли.

Известно, что в Иране казнили бывшего замминистра обороны, у которого нашли гражданство Великобритании. В аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении Персидской службы ВВС, Акбари сказал, что признался в не совершаемых преступлениях после пыток.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Иран не исполнять приговор и призвал к немедленному увольнению Акбари, однако этого не произошло.

Поэтому Британия ввела санкции против генпрокурора Ирана из-за казни экс-замминобороны.