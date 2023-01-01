В центре Лондона произошла стрельба: Ранения получили три женщины и семилетняя девочка

В центре Лондона произошла стрельба, в результате которой ранения получили три женщины в возрасте 54, 48 и 41 год и семилетняя девочка.

Как сообщает лондонская полиция, огонь открыли из автомобиля, двигавшегося вблизи церкви на прилегающей к вокзалу Юстон улице, где проходили похороны, пишет BBC.

Женщины и ребенок госпитализированы. Двое из них в стабильном состоянии, третья тяжело ранена. О состоянии ребенка пока не сообщается.

На место происшествия немедленно прибыли вертолет и автомобили скорой помощи.