Хотел пообщаться с девушкой: в Днепре 11-летний мальчик ночью лез на второй этаж, но сорвался

14 января ночью в одну из больниц Днепра доставили 11-летнего мальчика с переломом правого предплечья, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, носовым кровотечением, ушибами правого бедра и грудной клетки.

Об этом сообщает «Информатор Днепр».

Как отмечает издание, ученик 5 класса пытался по окнам залезть на второй этаж, чтобы пообщаться с малознакомой девушкой. Парень не удержался и сорвался, а присутствовавший на месте товарищ вызвал скорую. Инцидент произошел около трех ночи на улице Богдана Хмельницкого.