В Непале разбился пассажирский самолет

Утром в воскресенье, 15 января, в Непале разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, выполнявший рейс Катманду – Покхара.

Об этом сообщило местное издание The Kathmandu Post.

На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, рассказал представитель авиакомпании Сударшан Бартаула.

Самолет разбился недалеко от международного аэропорта в Похкаре, третьего по количеству населения города Непала после Катманду и Биратнагара.

Сообщается, что все члены экипажа и пассажиры погибли.

Обновлено 11:19 На месте крушения найдены выжившие. Из под завалов вытащили тела 29 погибших, количество выживших пока не уточняется.