Полиция разыскивает свидетелей ДТП возле Южноукраинска, в котором погибла пешеход

В субботу, 14 января, около 17:30 на автодороге «Благовещенское - Николаев» вблизи города Южноукраинск произошло ДТП с участием автомобиля AUDI 80, под управлением 38-летнего водителя, и пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летняя пешеход получила травмы не совместимые с жизнью.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, обратиться за 063-426-16-72 или 102», - говорится в сообщении.