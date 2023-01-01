Полиция разыскивает свидетелей ДТП возле Южноукраинска, в котором погибла пешеход

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15.01.2023 11:53

В субботу, 14 января, около 17:30 на автодороге «Благовещенское - Николаев» вблизи города Южноукраинск произошло ДТП с участием автомобиля AUDI 80, под управлением 38-летнего водителя, и пешехода, которая пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летняя пешеход получила травмы не совместимые с жизнью.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, обратиться за 063-426-16-72 или 102», - говорится в сообщении.

Фотофакт