Из-за российского ракетного удара в энергосистеме Украины увеличился дефицит, продолжаются ремонтные работы

По состоянию на 11:00 воскресенья, 15 января, энергетическая инфраструктура Украины возобновляется после 12-го ракетного удара россии, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально всем областям. Ограничения действуют на протяжении всех суток. При их превышении будут использованы аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться», - говорится в сообщении.

Уточнение по ситуации как раз в вашей области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке.