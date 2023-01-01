В Николаеве шесть девочек отравились угарным газом, двое из них в реанимации

В субботу, 14 января, в Службу спасения дважды поступала информация об отравлении людей угарным газом.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый случай произошел в городе Николаеве по улице Фонтанной. Предварительно, из-за отравления угарным газом от газовой колонки, госпитализированы в детскую больницу 6 детей (девушки), из которых две девочки находятся в реанимационном отделении.

Также, из-за отравления угарным газом от твердотопливной печи, в состоянии средней тяжести, в больницу доставлена женщина 1954 г.р., которая жила в собственном доме в селе Григоровское Бугской территориальной общины Вознесенского района.