Из порта в Хорватии исчезла подсанкционная яхта российского олигарха Усманова

Из хорватского порта угнали «замороженную» яхту подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова. Позже ее обнаружили в Турции.

Об этом сообщают хорватские СМИ.

Инцидент произошел еще три места назад, но хорватские правоохранители обратили на это внимание только сейчас. Отмечается, что в порту Бетина на хорватском острове Муртер стояла пришвартованная яхта Irina VU, принадлежащая Усманову и его жене Ирине. Она была заморожена в рамках антироссийских санкций.

Отмечается, что 35-метровая яхта Irina VU стоимостью около 5 миллионов евро зарегистрирована в 2012 году в Сплите. По данным открытых источников, судно вышло из порта Бетина 6 октября, а уже 9 октября зашло в турецкий порт Дидим. Там яхта стала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты.

На днях в хорватский порт зашла яхта, которая по словам приближенного к власти источника, должна была притворяться судном российского олигарха. Таким образом, официальные структуры должны считать, что Irina VU до сих пор стоит в марине Бетина.

Официально хорватские чиновники говорят, что идентичность яхт – это только совпадение. В настоящее время правоохранители начали расследование вместе с международными структурами. СМИ сообщают, что пограничная служба выпустила яхту, поскольку не располагала информацией о запрете.

Государственный секретарь Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Ален Госпочич заверил, что когда яхта попала под санкции, ее опечатали, а владельцам сообщили, что они больше не могут пользоваться своим имуществом.

На вопрос о том, как яхту угнали, он ответил, что министерство не может иметь охрану в портах и что Бетина – марина открытого типа, куда каждый может прийти без проблем.

«В порту Бетина все открыто всем. Мы с вами можем прийти туда, прогуляться по набережной и запрыгнуть на любую пришвартованную там яхту. Министерство сообщило порту, что яхта заблокирована, капитан порта издал указание властям, что доступ к яхте запрещен никоим образом, а министерство не нанимает службы безопасности для круглосуточной охраны чужого имущества, и не планирует это сделать, поскольку такая система нежизнеспособна», - сказал Госпочич. .

Также он заявил, что проверять, похитил ли кто-то замороженное имущество, не входит в их обязанности.

Напомним, в Германии в рамках санкций конфисковали крупнейшую в мире яхту российского олигарха Усманова .