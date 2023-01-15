Китай объявил, что в стране за месяц от коронавируса погибли 60 тысяч человек – настоящие цифры считают большими

Правительство КНР объявило о почти 60 тысячах смертей от COVID-19 с начала декабря. Это первое за несколько недель сообщение о ситуации с инфекцией в стране.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Субботнее объявление стало первым с тех пор, как правящая коммунистическая партия резко отменила антивирусные ограничения в декабре, несмотря на всплеск заполнивших больницы инфекций.

Правительство сообщило, что в период с 8 декабря по 12 января 5503 человека умерли от дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, и 54435 человек умерли от рака, сердечных заболеваний и других болезней, связанных с COVID-19.

Национальная комиссия КНР по здравоохранению уточнила, что учитываются только случаи смерти в больницах, что означает, что все умершие дома не будут учтены. Официальный представитель здравоохранения Китая заявил, что "пик национальной чрезвычайной ситуации пройден". Китай учитывает в официальных данных только случаи смерти от пневмонии или дыхательной недостаточности, что исключает многие смертельные случаи, которые могут быть связаны с вирусом.