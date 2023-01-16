В Босфоре судно с украинским зерном село на мель

Грузовое судно, транспортировавшее зерно из Украины, село на мель в проливе Босфор, поэтому движение по проливу временно приостановлено из-за спасательных работ.

Об этом сообщает NTV.

«Сухогруз под названием Palau Flagged MKK-1, следовавший из Украины в Стамбул, сел на мель в районе Бейкоз Анадолу Каваджи около 07.30 из-за поломки руля», - сообщило губернаторство Стамбула.

На место происшествия были направлены спасатели Главного управления береговой безопасности, корабль Нене Хатун, спасательные катера и буксиры, катер командования береговой охраны и подводные команды. Движение по Босфору временно приостановлено в обоих направлениях.

Как сообщили спасатели Главного управления береговой безопасности, в результате инцидента нет погибших, пострадавших или загрязнения окружающей среды.