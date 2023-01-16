В Николаевской области за сутки произошло четыре пожара

На территории Николаевской области 15 января и в ночь на 16 зарегистрировано четыре пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, 15 января, в 08:15 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Школьной в пгт Подгородное Первомайское территориальное общество Первомайского района. Пожар удалось ликвидировать в 08:45 на небольшой площади и спасти от огня квартиру. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В 11:07 спасателей известили о возгорании в квартире на первом этаже одноэтажного жилого дома типа «жилкоп» по улице Адмирала Макарова в Николаеве. В 11:29 пожар ликвидирован на площади три квадратных метра, причина возникновения устанавливается.

В 19.01 поступило сообщение о том, что по улице Набережной в селе Нечаяное Нечаянской ТГ Николаевского района загорелась летняя кухня. В 19:31 пожарные ликвидировали пожар два квадратных метра, предварительная причина возникновения — короткое замыкание электропроводки.

Ночью 16 января, в 00:24, в пункт связи спасателей поступило сообщение о возгорании колес полуприцепа грузового автомобиля MAN. Силами дежурного караула подразделения пожар ликвидирован в 00:36 на площади два квадратных метра, причина возгорания устанавливается.

Всего от ГСЧС к ликвидации пожаров привлекались 7 единиц спецтехники и более 20 пожарных.