Полиция Николаевщины разыскивает женщину, которая 5 января ушла из дома и не вернулась

На Вознесенщине правоохранители продолжают разыскивать без вести пропавшую Наталью Макитренко.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

Известно, что 5 января в отделение полиции № 1 Вознесенского районного управления обратилась жительница пгт Братское с сообщением о том, что ее мать Макитренко Наталья Петровна 1948 года рождения в тот же день ушла из дома и не вернулась, о месте ее нахождения ничего не известно.

Приметы: рост 159 см, худощавого телосложения, спина изогнутая, волосы короткие с сединой. Была одета в куртку черно-зеленого цвета с капюшоном, черные брюки, дутые сапоги.

Правоохранители обращаются к неравнодушным гражданам, которые могут помочь в установленном местонахождении женщины или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в отделение полиции № 1 пгт Братское Вознесенского РУП, переулок Европейский, 13 или по телефонам 02319-12-54, 0688140870.