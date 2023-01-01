У путина продолжают врать о войне: Песков отрицает причасность рф к ракетному удару по многоэтажке в Днепре

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что россия не имеет отношения к ракетному удару по многоэтажному дому в Днепре 14 января.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным», - сказал песков.

Пресс-секретарь путина также воспользовался случаем и напомнил инцидент, связанный со словами советника ОП Алексея Арестовича о том, что ракету якобы подбила украинская ПВО.

Однако данную информацию опровергли в Воздушных Силах ВСУ. Там заявили, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. Также в ВСУ признали, что прошлые сообщения о сбитиях российских ракет Х-22 были недостоверными.

На следующий день Арестович сначала оправдался за свои слова о якобы сбитии ракеты Х-22 в Днепре, но потом передумал.