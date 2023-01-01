В Николаеве столкнулись грузовик и электросамокат – полиция ищет свидетелей ДТП

В Николаеве 15 января на улице Пушкинской столкнулись грузовик и электросамокат.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП случилось примерно в 15:30 на Пушкинском кольце с участием грузовика Iveco с прицепом и электросамоката. В результате аварии 31-летний курьер, который управлял самокатом, с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, сообщить ее по телефонам: (093) 483 63 79 или 102.