В Николаеве патрульные спасли самоубийцу, которая хотела прыгнуть с девятого этажа

В Николаеве экипаж патрульных спас женщину, пытавшуюся покончить с собой.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Утром, около 8 часов, патрульным поступило сообщение о женщине, которая стоит на карнизе окна 9 этажа и намерена сделать роковой шаг. Событие происходило на Богоявленском проспекте.

Взволнованная заявительница держала связь с патрульными до их прибытия, предоставляя всю необходимую информацию.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные Антон Воронков, Елена Романюк и Алексей Кондратюк. Они поднялись в квартиру, попытались установить контакт с гражданкой, чтобы отговорить ее от самоубийства. Когда женщина на мгновение потеряла бдительность, то инспекторы мгновенно затащили ее в квартиру. Спасенную передали медикам, которые госпитализировали ее.