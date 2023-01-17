На Николаевщине за сутки горели трактор и два дома

В Николаевской области 16 января подразделениями ГУ ГСЧС ликвидировано три пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 17:39 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Солнечная в селе Шевченково Шевченковской территориальной громады Николаевского района.

В 20:40 пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров, предварительная причина возникновения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. От огня удалось уберечь два соседних жилых дома.

В 19:13 спасатели известили о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Каменомостовская в городе Первомайск.

Благодаря своевременно принятым мерам спасателям удалось быстро обуздать огонь и спасти квартиру от уничтожения. В 19:30 пожар ликвидирован на площади два квадратных метра, предварительная причина его возникновения — короткое замыкание электропроводки.

В 20:13 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на открытой территории в селе Широкие Колодцы Доманевской ТГ Вознесенского района загорелся трактор МТЗ-80. Пожар ликвидирован в 20:36 на площади в четыре квадратных метра.

Всего от ГСЧС на ликвидацию пожаров привлекались 4 единицы спецтехники и 12 пожарных.