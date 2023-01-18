Упавшим в Непале самолетом управляла вдова погибшего ранее пилота

Вторым пилотом разбившегося в Непале пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines была 44-летняя Анджу Хативада. Ее муж также был лётчиком, он погиб в авиакатастрофе 2006 года.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова представителя авиакомпании Сударшана Бартаула.

«Ее муж Дипак Похрел погиб в 2006 году в результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Джумле. Она училась пилотированию на деньги, которые получила по страхованию после смерти мужчины», – рассказал он.

По его словам, Хативада регулярно летала по маршруту между Катмандой и Покхарой, где и произошла авария. Суммарно она провела за штурвалом самолета более 6400 часов.

Как известно, 15 января в Непале при посадке разбился пассажирский самолет. На его борту, по имеющейся информации, находились 72 человека. На месте аварии спасатели обнаружили уже 40 тел. А 29 человек удалось выжить, пока их доставили в больницы. Кадры авиакатастрофы попали на видео одного из пассажиров, который вел сдержанную посадку самолета в Facebook.