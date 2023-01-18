В США 14-летняя девушка застрелила 11-летнего мальчика

В американском городе Даллас (штат Техас) 14-летнюю девушку обвиняют в стрельбе и убийстве 11-летнего парня.

Об этом сообщает ABCBEWS.

По данным полиции, стрельба произошла в одном из жилых комплексов города в воскресенье, 15 января, около 14:00.

На парковке возле дома произошла потасовка между двумя девушками, одна из них достала пистолет и выстрелила в направлении соперницы. Но пуля попала в случайного прохожего – 11-летнего мальчика. Ребенок скончался в больнице.

Правоохранители сообщили, что девушка скрылась с места происшествия, а позже ее нашли в другом жилом комплексе города Даллас.