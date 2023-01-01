В Киевской области четверо девочек провалились под лед, двоих спасти не удалось

Во вторник, 17 января, в Киевской области около 16:00 четверо детей провалились под лед на реке Рось.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Небитов.

«Первым спасать несовершеннолетних бросился полицейский Киевщины Артем Габор, который, будучи вне службы, прогуливался рядом с семьей и услышал крики о помощи. Жена полицейского сразу набрала «102» и экстренные службы. Уже через несколько минут на льде был и наш наряд группы реагирования патрульной полиции», - рассказал Небитов.

По его словам, старший сержант Владимир Савенок и его коллега Василий Саганец помогли достать из воды троих девочек. Медики оперативно оказывали им медицинскую помощь. К сожалению, одна из 14-летних девочек погибла. Впоследствии спасатели достали из воды тело четвертой девочки.