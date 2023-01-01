В Николаеве сгорела «маршрутка»

Днем во вторник, 17 января, на улице Колодезной в Николаеве сгорел автобус «Рута».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Пожар произошел у дома №15. Хозяин маршрутки припарковал микроавтобус возле бордюра и отправился домой. Буквально через несколько минут он услышал крик «Горит!». Выбежав на улицу, мужчина увидел, что оставленный им микроавтобус объят пламенем.

Хозяин сразу вызвал пожарных, прибывших буквально через несколько минут. За 10-15 минут пожарные справились с огнем, однако, несмотря на это, автомобиль полностью сгорел. Более того, повреждено пламенем оказалась еще одна маршрутка «Рута», припаркованная рядом, принадлежащая этому же хозяину.

Сгоревший автомобиль был оборудован газовой аппаратурой. Причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание электропроводки.