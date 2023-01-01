В Броварах вертолет упал возле детского сада, есть погибшие и пострадавшие

В Броварах 18 января произошел взрыв и возник пожар на территории детского сада.
Об этом сообщают местные жители и телеграмм-каналы.
По свидетельству очевидцев, был слышен взрыв, произошедший от падения беспилотника или вертолета. В результате произошел пожар на территории жилой застройки, утверждают, что горит и детский сад.
В Броварах вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей эвакуируют, сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевщины Прянишникову.
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9:51 Фото с места падения вертолета.
9:33 В результате падения вертолета в Броварах есть погибшие, сообщила спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова.
По предварительной информации, среди пострадавших нет детей. Спасатели работают на месте.
9:22 Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения. Сейчас всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.
9:09 По состоянию на 9:00 известно о пятерых пострадавших.