В Новом Буге во время пожара погиб мужчина

Фото - иллюстрация В городе Новый Буг 17 января произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб 60-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар произошел на улице Гребенникова. Во время разведки в доме спасатели обнаружили тело погибшего хозяина. Пожар вызвал неосторожность во время курения.

Кроме того, пожары произошли в поселке Братское, где возникло возгорание в продуктовом магазине, и селе Тузлы в Коблевской общине, где горел жилой дом.