Президент Зеленский поручил СБУ и полиции расследовать авиакатастрофу и гибель руководства МВД

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ во взаимодействии с Национальной полицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства гибели руководства МВД в Броварах.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Напомним, что в Броварах вертолет ГСЧС упал на детский сад. В результате погибли 15 человек, среди них руководство МВД Украины, которое летело на вертолете: министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

“По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль… На месте трагедии работают все службы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших!”