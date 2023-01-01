В Казанке грузовик сбил насмерть женщину

В поселке Казанка Николаевской области в ДТП погибла 81-летняя женщина.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

ДТП случилось 18 января примерно в 9:30 в районе перекрестка улиц Мира и Васляева.

Грузовой автомобиль MAN под управлением 31-летнего водителя сбил женщину, пересекавшую проезжую часть. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Полиция просит граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: 093-714-45-20 или 102.