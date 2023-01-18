Без вести пропавшими после ракетного удара по дому в Днепре остаются 17 человек, 12 тел и фрагментов еще не опознаны, – ОВА

В Днепре на сегодняшний день остаются неопознанными 12 тел и фрагментов тел, обнаруженных на руинах многоквартирного жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января.

Об этом сообщила советница главы Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко в эфире телемарафона 18 января.

– Спасательная операция завершилась вчера. На данный момент российская ракета унесла 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел еще не идентифицированы. За эти сутки опознали только троих человек. 17 человек остаются пропавшими без вести – разумеется, они могут быть среди тех, кого еще не опознали, – отметила Бабаченко.

Также, по ее словам, до 80-ми выросло количество раненых – накануне вечером за медицинской помощью обратилась 80-летняя женщина.

25 человек остаются в больницах, из них трое детей, сообщила советница главы Днепропетровской ОВА.

Как известно, в результате удара по Днепру погибли 45 человек, среди них 6 детей.