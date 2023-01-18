«Николаевгаз» продолжает работы по обследованию и восстановлению газовых сетей, пострадавших из-за обстрелов оккупантов

АО «Николаевгаз» продолжает работы по обследованию и восстановлению газовых сетей, пострадавших в результате боевых действий и российских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
В компании напомнили, что город Николаев вошел в тройку городов, наиболее пострадавших от обстрелов россиян, а часть области была оккупирована.
«Некоторые населенные пункты находились на линии столкновения со стороны Херсонской области и не знали покоя из-за ежедневных вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня – тысячи разрушенных домов, поврежденные газовые сети и линии электропередач, но больше всего боли приносят человеческие потери среди мирного населения», - говорится в сообщении.
В компании добавили, что с первых дней освобождения Херсона и стабилизации ситуации в области газовики начали работу по обследованию и восстановлению газовых сетей.
«Уже восстановлено распределение газа до 7 населенных пунктов, но есть территории, которые до сих пор не обследованы взрывотехниками ГСЧС и не разминированы. Следует понимать, что газовые сети – это не только труба, которая проходит по населенному пункту – это разветвленная системы магистральных, межпоселковых и распределительных газопроводов и соответственно газорегулирующего оборудования, которое также требует обследования и ремонта из-за постоянных обстрелов», - сообщили в компании.
«Вот такие «находки» не единичны на наших сетях. Российская ракета попала в стальной газопровод диаметром 325 мм. Специалисты уже работают над заменой поврежденной трубы. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы быстрее выполнить обследование, ремонт и замену оборудования и восстановить услугу клиентам компании!» – добавили в АО «Николаевгаз».