«Николаевгаз» продолжает работы по обследованию и восстановлению газовых сетей, пострадавших из-за обстрелов оккупантов

АО «Николаевгаз» продолжает работы по обследованию и восстановлению газовых сетей, пострадавших в результате боевых действий и российских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

В компании напомнили, что город Николаев вошел в тройку городов, наиболее пострадавших от обстрелов россиян, а часть области была оккупирована.

«Некоторые населенные пункты находились на линии столкновения со стороны Херсонской области и не знали покоя из-за ежедневных вражеских обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня – тысячи разрушенных домов, поврежденные газовые сети и линии электропередач, но больше всего боли приносят человеческие потери среди мирного населения», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что с первых дней освобождения Херсона и стабилизации ситуации в области газовики начали работу по обследованию и восстановлению газовых сетей.

«Уже восстановлено распределение газа до 7 населенных пунктов, но есть территории, которые до сих пор не обследованы взрывотехниками ГСЧС и не разминированы. Следует понимать, что газовые сети – это не только труба, которая проходит по населенному пункту – это разветвленная системы магистральных, межпоселковых и распределительных газопроводов и соответственно газорегулирующего оборудования, которое также требует обследования и ремонта из-за постоянных обстрелов», - сообщили в компании.