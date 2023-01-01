Водитель Mercedes, столкнувшийся с БТР на одесской трассе, скончался в больнице – полиция разыскивает свидетелей ДТП

Полицейские Николаевской области устанавливают очевидцев ДТП с участием легковушки Mercedes и военной техники в Николаевском районе, в результате которой скончался 57-летний водитель легковушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

ДТП с участием автомобиля Mercedes Benz 190 и военного грузовика Урал, который осуществлял буксировку военной техники, произошло в среду, 18 января, примерно в 6:45 на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» недалеко от села Половинки Николаевского района.

В результате столкновения транспортных средств 57-летний водитель легковушки и двое его пассажиров 39-ти и 41-лет с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии водитель скончался в больнице.