Водитель Mercedes, столкнувшийся с БТР на одесской трассе, скончался в больнице – полиция разыскивает свидетелей ДТП

Полицейские Николаевской области устанавливают очевидцев ДТП с участием легковушки Mercedes и военной техники в Николаевском районе, в результате которой скончался 57-летний водитель легковушки.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
ДТП с участием автомобиля Mercedes Benz 190 и военного грузовика Урал, который осуществлял буксировку военной техники, произошло в среду, 18 января, примерно в 6:45 на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» недалеко от села Половинки Николаевского района.
В результате столкновения транспортных средств 57-летний водитель легковушки и двое его пассажиров 39-ти и 41-лет с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии водитель скончался в больнице.
«Событие следователи квалифицировали по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: 093-714-45-20, 063-426-16-72 или 102», - идет речь в сообщении.