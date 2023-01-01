На Николаевщине столкнулись два грузовика и легковушка – три человека погибли

В Николаевской области в результате столкновения вечером 18 января трех транспонтртных средств погибли три человека.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о том, что на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в пределах Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей Daewoo Nubira, ГАЗ-3302 и грузового DAF, на спецлинию 101 поступило в 17:53.

В результате столкновения погибли три человека - водитель и пассажиры Daewoo. Спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части с помощью гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

По предварительной информации, из двух других автомобилей люди получили незначительные повреждения и от госпитализации отказались.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливались сотрудниками полиции.

В полиции впоследствии уточнили, что в результате столкновения транспортных средств погибли на месте происшествия 67-летний водитель ЗАЗ и двое его пассажиров 55-ти и 28-ми лет. Другие участники происшествия не травмировались.

Следователи квалифицировали событие по признакам частью 3 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек»).

Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: 093-714-45-20 или 102», – обратились в полиции.

Напомним, как в Николаевской области Mercedes врезался в БТР, который тащили на сцепке. Водитель Mercedes впоследствии скончался в больнице – полиция разыскивает свидетелей ДТП.