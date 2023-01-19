На Николаевщине за сутки произошло пять пожаров, в одном из них погиб мужчина

В Николаевской области 18 января и ночью на 19 января спасатели ликвидировали пять пожаров. В одном из случаев погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 15:39 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании камыша на берегу реки Ингул в селе Мешково-Погорелово Мешково-Погореловского сельского совета Николаевского района. Силами пожарных огонь удалось обуздать в 16:32 на площади 700 квадратных метров. Предварительная причина возникновения пожара – поджог.

В 20:44 спасателей известили о том, что по улице Набережная Энергетиков загорелись вещи домашнего обихода в однокомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Во время проведения разведки в доме обнаружено тело погибшего владельца 1991 года рождения. В 21:20 пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров, причина его возникновения устанавливается.

В 21:19 на пункт связи спасателей поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Победы в селе Каменный Мост Каменомостовской ТГ Первомайского района. Силами дежурного караула подразделения пожар ликвидирован в 22:10 на площади восемь квадратных метров, предварительная причина его возникновения – нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления.

Уже ночью, 19 января, в 01:56 спасателей известили о пожаре летней кухни по улице Димитрова в селе Мешково-Погорелово. Благодаря своевременно принятым спасателями мерам удалось уберечь помещение от полного уничтожения и не допустить опрокидывания огня на рядом расположенный жилой дом. В 03:20 пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

В 04:38 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-11 Днепр – Николаев возле села Ингулка Николаевского района загорелось колесо полуприцепа автомобиля DAF. Силами пожарных пожар ликвидирован в 05:09 на площади два квадратных метра, причина возгорания устанавливается.

Всего от ГСЧС для ликвидации пожаров привлекались 5 единиц спецтехники и 15 пожарных.

Напомним, как в городе Новый Буг произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб 60-летний мужчина. Пожар вызвала неосторожность во время курения.