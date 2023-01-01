На Николаевщине разыскивают несовершеннолетнюю девушку

В Николаевской области разыскивают несовершеннолетнюю Амину Харкомицу.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
19 января в отделение полиции № 1 Первомайского районного отдела обратилась жительница Арбузинки о том, что ее несовершеннолетняя дочь Харкомица Амина Николаевна, 2008 года рождения, 16 января примерно в 16:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. О местонахождении девочки матери ничего не известно.
Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы.
Была одета в куртку черного цвета, зеленые брюки с карманами по бокам, черные кроссовки.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию для следствия, сообщить в отдел полиции № 1 Первомайского районного отдела полиции по адресу: пгт Арбузинка, ул. Шевченко, 200, или по телефонам: 067-257-71-61, 097-981-17-15, 102», – обратились в полиции.