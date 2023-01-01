На Николаевщине разыскивают несовершеннолетнюю девушку

В Николаевской области разыскивают несовершеннолетнюю Амину Харкомицу.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

19 января в отделение полиции № 1 Первомайского районного отдела обратилась жительница Арбузинки о том, что ее несовершеннолетняя дочь Харкомица Амина Николаевна, 2008 года рождения, 16 января примерно в 16:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. О местонахождении девочки матери ничего не известно.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы.

Была одета в куртку черного цвета, зеленые брюки с карманами по бокам, черные кроссовки.