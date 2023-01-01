На Николаевщине в лесу и на тягаче взорвались боеприпасы, пострадал мужчина

На территории Николаевской области 18 января зафиксированы две детонации взрывоопасных предметов, пострадал мужчина.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
В 16:20 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение с предварительным диагнозом взрывная травма правой верхней конечности госпитализирован мужчина, 1959 года рождения, житель села Трояны Вольнозапорожской территориальной громады Баштанского района.
В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что мужчина собирал дрова среди лесных насаждений. Случайно натолкнувшись на боеприпас, поднял его, чем активировал его и тот сдетонировал, причинив вред здоровью мужчины.
В 22:50 спасателей известили, что в селе Зайчевское Николаевского района между кабиной и полуприцепом автомобиля DAF произошел взрыв кассетного боеприпаса реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате происшествия никто не пострадал. Как стало известно, взрывоопасный предмет попал на тент автомобиля еще в Херсонской области. Водитель на транспортном средстве попал под обстрел оккупантов, Боеприпас сразу не сдетонировал, а позже упал и взорвался.
В ГУ ГСЧС отметили, что с начала полномасштабного вторжения на нашей земле очень много подобных взрывоопасных предметов, которые очень опасны. Их разминированием должны заниматься только профессионалы, ведь в случае неосторожного обращения, малейшего движения, толчка и т.д., кассетные боеприпасы могут сдетонировать и нанести значительный ущерб жизни или здоровью тех, кто находится рядом. Пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно проводят работы по приведению территории нашего государства в безопасное состояние. Только в Николаевской области обнаружены и уничтожены путем контролируемого подрыва 8466 боеприпасов с начала войны.
«Спасатели Николаевщины в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой! Будьте бдительны и осторожны! Выявить боеприпас можно где угодно. Особо опасными остаются лесные массивы, водные объекты, территории ведения активных боевых действий. Избегайте их посещения. Если вы все же встретили взрывоопасный предмет, сразу сообщите об этом соответствующие службы по линии 101 или 102. Не пытайтесь самостоятельно его разбирать, переносить, обезвреживать – это дело только профессионалов. Берегите себя и свою жизнь!» – обратились в ГСЧС.