На Николаевщине в лесу и на тягаче взорвались боеприпасы, пострадал мужчина

На территории Николаевской области 18 января зафиксированы две детонации взрывоопасных предметов, пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 16:20 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение с предварительным диагнозом взрывная травма правой верхней конечности госпитализирован мужчина, 1959 года рождения, житель села Трояны Вольнозапорожской территориальной громады Баштанского района.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что мужчина собирал дрова среди лесных насаждений. Случайно натолкнувшись на боеприпас, поднял его, чем активировал его и тот сдетонировал, причинив вред здоровью мужчины.

В 22:50 спасателей известили, что в селе Зайчевское Николаевского района между кабиной и полуприцепом автомобиля DAF произошел взрыв кассетного боеприпаса реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате происшествия никто не пострадал. Как стало известно, взрывоопасный предмет попал на тент автомобиля еще в Херсонской области. Водитель на транспортном средстве попал под обстрел оккупантов, Боеприпас сразу не сдетонировал, а позже упал и взорвался.

В ГУ ГСЧС отметили, что с начала полномасштабного вторжения на нашей земле очень много подобных взрывоопасных предметов, которые очень опасны. Их разминированием должны заниматься только профессионалы, ведь в случае неосторожного обращения, малейшего движения, толчка и т.д., кассетные боеприпасы могут сдетонировать и нанести значительный ущерб жизни или здоровью тех, кто находится рядом. Пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно проводят работы по приведению территории нашего государства в безопасное состояние. Только в Николаевской области обнаружены и уничтожены путем контролируемого подрыва 8466 боеприпасов с начала войны.