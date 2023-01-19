Полиция опросила уже две тысячи возможных свидетелей авиакатастрофы в Броварах

На борту вертолета ГСЧС, который 18 января разбился в Броварах, находились не 9, а 10 человек.

Об этом сообщила спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

Всего в результате трагедии погибли 14 человек, среди них – один ребенок. На борту вертолета находились 10 человек: трое членов экипажа, министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко и фотограф Николай Анацкий. Среди членов экипажа – Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Также известно, что 25 человек пострадали, 11 из них – дети.

- По состоянию на данный момент в ожоговом центре в Киеве на стационарном лечении находятся четыре ребенка, их состояние стабильно тяжелое. Семерых детей отпустили домой. А в Броварской центральной районной больнице на стационарном лечении находятся четверо взрослых, их состояние здоровья удовлетворительное, – сообщила Рева.

В настоящее время создана межведомственная следственная группа, которая должна расследовать все обстоятельства инцидента. Следователи полиции вовлечены в это расследование, они помогают всеми возможными и имеющимися средствами. Однако, основное расследование проводит Служба безопасности Украины.

В общей сложности полицейские на месте опросили, а также получили обращения от более 300 очевидцев этого события. Кроме того, провели поквартирные обходы. Всего в рамках этих обходов опросили более 2 тысяч человек. Все эти материалы, а также фото и видео будут аккумулированы, проанализированы и оперативно переданы СБУ.