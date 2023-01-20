На Николаевщине за сутки произошло три пожара в домовладениях – причины возгораний устанавливаются

В Николаевской области 19 января и в ночь на 20 января спасатели ликвидировали три пожара. Во всех трех случаях причины возгораний устанавливаются.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, утром 19 января, в 06:16, в спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре летней кухни на территории частного домовладения по улице Центральная в селе Яструбиново Прибужановской территориальной громады Вознесенского района. Пожар ликвидирован в 07:40 на площади в 30 квадратных метров.

Уже вечером, в 20:44, спасатели известили о том, что в металлическом гараже по улице Грушевского в селе Коралово Мешково-Погореловской ОТГ Николаевского района загорелся автомобиль Mitsubishi Colt. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить перебрасывания огня на рядом расположенный жилой дом. В 21:30 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Ночью 20 января, в 02:07, в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Шевченко в селе Высунск Березнеговатской ТГ Баштанского района. Пожар ликвидирован в 04:30 на площади 40 квадратных метров. От огня убережено рядом расположенное хозяйственное здание и летнюю кухню.

Всего от ГСЧС привлекались 3 единицы спецтехники и 10 пожарных.