Во Львове произошел масштабный пожар на складе бытовой химии

Во Львове 19 января произошел пожар на складе бытовой химии.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области.

Размеры склада составляют 300 на 150 метров. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений склад был охвачен огнем. Существовала угроза переброски огня на соседнее здание.

Сложность тушения заключалась в отсутствии вблизи пожарных водоисточников, поэтому пришлось прокладывать рукавные линии на расстояние примерно километра. Пожар был ликвидирован 10 звеньями газодымозащитной службы. Огонь уничтожил продукцию на площади 950 кв.м, оргтехнику и погрузчик.

В результате возгорания никто из людей не пострадал.