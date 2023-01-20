За время войны погибли почти 130 сотрудников ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину энергохолдинг «ДТЭК» потерял 127 своих работников.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук, передает «ЕП».

«Мы платим очень высокую цену за то, что есть свет. 127 работников «ДТЭК» погибли, 319 ранены, 46 пропали без вести, еще четверо – в плену. Всего в рядах ВСУ служат 4779 работников», – сказал Сахарук, выразив благодарность военным и энергетикам за защиту и восстановление энергосистемы после массированных атак оккупантов.

По его словам, ориентировочно 10% украинской энергетики уничтожены в результате вражеских обстрелов, еще примерно половина повреждена.

Прогнозируя деятельность энергетики в 2023 году, Сахарук отметил, что дефицит мощности будет сохраняться и после зимы, хотя в несколько меньших масштабах. На сегодняшний день, по его словам, дефицит электроэнергии для населения составляет в среднем 50%, чуть больше для промышленности.

«Если бы мы все отстроили, дефицит будет сохраняться, потому что нам недоступна оккупированная Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт, также три ТЭС - это еще 3,6 ГВт», - описал ситуацию исполнительный директор «ДТЭК».

Напомним, что ранее в ДТЭК рассказали, что после новых атак дронами-камикадзе восстанавливать энергообъекты становится все сложнее.