На Николаевщине за сутки спасатели ликвидировали три пожара, пострадал мужчина

За сутки 20-21 января пожарно-спасательными подразделениями Николаевщины совершено три выезда на тушение пожаров разного типа. Также в Николаеве зафиксирован случай травмирования в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вечером 20 января, в 18:40, спасателям сообщили о пожаре сухой травы и камыша на открытой территории села Новопетровское Новоодесской ТГ Николаевского района. С помощью подачи водяного пожарного ствола и подручных средств дежурный караул пожар ликвидирован в 20:12 на площади 7 000 квадратных метров. Причиной возгорания служил поджог.

Еще один огневой случай зафиксирован 21 января в 00:40. В Службу спасения поступило сообщение о горении хозяйственной постройки по улице Школьной в селе Ивановка Нечаянской ТГ Николаевского района. Спасатели в 01:43 ликвидировали пожар площадью 20 квадратных метров, спас от огня рядом расположенный жилой дом. Причина устанавливается.

В 05:24 пожарные привлекались к тушению автомобиля BMW, припаркованного в жилом секторе по улице 11-й Продольной в Николаеве. Оперативными действиями дежурного караула горение площадью три квадратных метра ликвидировано 05:51. Причина возгорания устанавливается.

Также в Николаеве зафиксирован случай травмирования гражданина 1959 года в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов. С диагнозом «ожоги головы, шеи и верхних конечностей» госпитализирован в Городскую больницу №3. На место происшествия подразделения ГСЧС не привлекались.