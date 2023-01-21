Путешествовала с компанией: Полицейские отыскали 14-летнюю девушку из Николаевщины в Черновцах

Полциейские нашли в Черновцах несовершеннолетнюю беглянку из Арбузинки. В настоящее время с девушкой все в порядке, противоправные действия относительной нее не совершены.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 19 января около полудня в отделение полиции № 1 Первомайского райотдела обратилась жительница пгт Арбузинки с сообщением об исчезновении ее несовершеннолетней дочери.

На поиски несовершеннолетней был задействован личный состав отделения полиции №1, ювенальные инспекторы райотдела, оперативники управления уголовного розыска и полицейский офицер Александровской громады Вознесенщины.

«Правоохранители приложили максимум усилий, чтобы установить место нахождения девушки. Благодаря слаженным совместным действиям николаевских и черновицких оперативников полиции несовершеннолетнюю нашли в областном центре юго-западной Украины. Как выяснилось, юная путешественница отправилась в другую область вместе со знакомыми за компанию», – рассказали в полиции.

Несовершеннолетнюю вернули домой. С ней и ее матерью сотрудники полиции провели профилактическую работу.

Девушке рассказали об опасности, которая могла произойти с ней во время путешествия, и негативные последствия такого поведения. Мать полицейские призвали строить с дочерью доверительные отношения, чтобы подобная ситуация не повторилась.