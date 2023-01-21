На Киевщине из-за пробки льда поднялся уровень воды в Десне, десятки домохозяйств подтоплены

Из-за образования ледовой пробки вблизи Зазимья Броварского района на годовые Десна поднялся уровень воды.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Информация об образовании ледовой пробки поступила в ГСЧС в пятницу, 20 января. Из-за пробки поднялся уровень воды в Десне в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах.

В ночь с 20 на 21 января саперы совершили серию подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья с целью снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах. Сегодня саперы продолжают работу по подрыву льда.