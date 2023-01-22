В Николаеве спасатели потушили два пожара автомобилей

В Николаеве 21 января спасатели потушили пожары двух автомобилей и бани.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 13:44 спасателей известили о том, что на пересечении проспектов Богоявленский и Корабелов загорелся автомобиль Fiat Regata. Пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м, предварительная причина возникновения – неисправность электрической системы.

Еще один автомобиль, ВАЗ-2101, горел вечером на углу улиц Силикатная и Киевское шоссе. Пожар был потушен на площади 1 кв. м, причина возникновения устанавливается.

Уже к утру, в 4:56, поступило сообщение о возгорании бани по проспекту Героев Украины. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м, причина его возникновения устанавливается.